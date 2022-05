Am Samstag, 28.05.2022, startet die heiß ersehnte Badesaison 2022 im Hofer Freibad. Wie die HofBad GmbH berichtet, ist der offizielle Einlass um 7.30 Uhr, sodass alle Frühschwimmer direkt ihre Bahnen in den Becken ziehen können.

In diesem Jahr findet am Eröffnungstag um 10 Uhr wieder das traditionelle „Anschwimmen“ mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petrahn und einigen Stadtratsmitgliedern statt. Nach dem Sprung ins kühle Nass wird das neue Highlight am Sprungbecken eingeweiht. Actionbegeisterte können sich auf eine Attraktion der ganz besonderen Art freuen.

Freibad Hof im Sommer 2022: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Geöffnet hat das Hofer Freibad montags bis freitags von 7.30 bis 19.00 Uhr und an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen von 7.30 bis 20.00 Uhr. Der Eintritt der Tageskarte bleibt unverändert bei 4,00 Euro für Erwachsene bzw. 2,40 Euro für Schüler. Die Kosten der Abendkarte, gültig ab 16.30 Uhr, bleiben mit 2,00 Euro ebenfalls konstant.

10er-Karten sind für 34,00 Euro (Erwachsene) bzw. 19,00 Euro (Schüler) erhältlich. In diesem Jahr stehen auch wieder Familienkarten für 9,00 Euro sowie Saisonkarten für 120,00 Euro (Erwachsene) bzw. 60,00 Euro (Schüler) zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.stadtwerke-hof.de/baeder/freibad/ ersichtlich.