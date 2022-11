Am Freitagmittag (11. November 2022) eskalierte ein Streit in einer Physiotherapiepraxis in Hof. Eine 36-jährige Kundin sagte ihren Termin zu spät ab und wollte dann persönlich einen neuen Termin vereinbaren.

Laut der Polizeiinspektion Hof waren sich die beiden über die Kosten der verspäteten Absage so uneinig, sodass die Kundin in Rage geriet und die 61-jährige Physiotherapeutin auf das Übelste beleidigte. Die 36-Jährige packte die Therapeutin derart am Arm, dass die 61-Jährige dadurch Schmerzen verspürte.

Beim Verlassen der Praxis trat die Kundin gegen das Sicherheitsglasglas der Eingangstür, was zu einem Sprung im Glas führte. Die 36-Jährige wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft Hof angezeigt.

