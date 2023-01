Wie die Hofer Polizei mitteilt, ist eine streitende Frau am Freitag (27. Januar 2023) in Hof zum Fall für die Polizei geworden. Laut Polizeibericht hatte ein 21-Jährige einen Streit mit ihrem Mann, woraufhin sie zur Wohnung seiner neuen Freundin lief. Ihr Schwager folgte ihr und versuchte sie zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang. An der Wohnung klingelte die Frau. Nachdem ihr nicht geöffnet wurde, trat sie kurzerhand die Wohnungstüre mit dem Fuß auf.

Im Wohnzimmer traf die 21-Jährige die Wohnungsinhaberin an und beleidigte diese sogleich. Der Schwager versuchte die beiden streitenden Frauen zu trennen, konnte aber nicht verhindern, dass die Beleidigte ihren ungebetenen Gast einmal mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Darauf griff die 21-Jährige das am Wohnzimmertisch liegende Handy der ‚Freundin‘ und wollte das Haus verlassen.

In der Wohnung der neuen Freundin ihres Mannes: Polizei nimmt rabiate Frau (21) fest

Mittlerweile waren aber mehrere Streifen der Polizei vor Ort und konnten die Einbrecherin am Hauseingang stellen. Auch im Beisein der Polizisten stieß die Frau Drohungen gegen die neue Freundin ihres Mannes aus.

Das Handy konnte von der Polizei gesichert und der Besitzerin übergeben werden. Die Polizisten nahmen die rabiate Dame vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiinspektion Hof. Hier wurde sie wegen der von ihr begangenen Delikte als Beschuldigte vernommen und über möglichen die Folgen weiterer Verfehlungen belehrt.

Vorschaubild: © 9nong/Adobe Stock (Symbolbild)