In einer Firma in Hof ist am Mittwochmorgen (6. April 2022) Gefahrgut ausgetreten. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, ist ein Fass mit Chemikalien umgefallen und ausgelaufen. Drei Mitarbeitende wurde dabei offenbar verletzt und müssen medizinisch untersucht werden.

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, ebenso der Rettungsdienst. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.