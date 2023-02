Nun ist es offiziell: Wie die Stadt Hof mitteilt, sei sie ab sofort Eigentümerin der Sommergaststätte am Untreusee. Gemeinsam mit Familie Grüner fanden vor Ort die Vertragsunterzeichnung und die Schlüsselübergabe statt.

Reinhard Grüner startete im Alter von 31 Jahren gemeinsam mit seiner Frau und seinem Bruder die Bewirtschaftung am Untreusee und geht nun mit 73 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand: „An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen treuen Kunden bedanken, die teilweise schon in der 3. Generation Gäste der Sommergaststätte waren und selbstverständlich möchte ich auch meinem guten Personal, das mich so viele Jahre begleitete, bedanken“, so Reinhard Grüner.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) ergänzt: „Wir wären jetzt nicht so gut aufgestellt, wenn Familie Grüner nicht so tüchtig gewesen wäre. Sie können sehr stolz auf Ihr Lebenswerk sein, welches sich letztendlich zum Herzstück des gesamten Untreusees entwickelt hat“.

Die Zeit von Familie Grüner am Untreusee startete mit der Ausschreibung der Gaststätte 1981. Im Juli 1981 erhielt die Familie den Zuschlag und begann im August desselben Jahres die Bewirtschaftung zunächst mit zwei kleinen Imbissständen. 1983 wurde dann die erste Sommergaststätte gebaut. 1988 wurde das Gebäude wieder abgerissen und neu aufgebaut, sodass 1989 die Eröffnung der Sommergaststätte mit „Seestüberl“ stattfand.