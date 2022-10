Mädchen in Hof attackiert: Ohne erkennbaren Grund hat eine alte Frau eine Zehnjährige in Hof angegriffen. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall und bittet um Hinweise, um zu klären, um wen es sich bei der Seniorin handelt.

Das war vorgefallen: Das Mädchen wartete am Donnerstag (6. Oktober 2022) zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr an einer Haltestelle in der Luitpoldstraße auf den Bus. Als dieser kam, ging eine unbekannte ältere Frau plötzlich auf das Kind sowie eine ebenfalls wartende Frau zu und kratze die Zehnjährige im Nackenbereich.

Zehnjährige in Hof gekratzt: Wer sind Täterin und Zeugin?

Danach stieg die Frau in den Bus der Linie 2 "Vogelherd" ein. Die Zeugin tröstete das Mädchen, das zu weinen begonnen hatte. Als die Polizei eintraf, um vor Ort die Personalien der Frau aufzunehmen, war diese jedoch ebenfalls verschwunden.

Die Polizei beschreibt die unbekannte Täterin folgendermaßen:

Sie ist etwa 80 Jahre alt;

sie ist ungefähr 1,55 Meter groß;

sie habe ein faltiges Gesicht;

sie trägt keine Brille;

sie war mit einer schwarzen Hose bekleidet und trug eine schwarze Handtasche bei sich.

Laut Polizei sei zudem auffällig gewesen, dass die Unbekannte "trotz ihres augenscheinlich hohen Alters" Raucherin ist, betont die Polizeiinspektion Hof.

Zeugen, insbesondere die Frau, die dem Mädchen beigestanden hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Hofer Polizei zu melden.

