Hof vor 44 Minuten

Einbruch

Einbrecher schlagen mitten am Tag zu: Unbekannte dringen in Wohnung einer 18-Jährigen ein

In Hof sind bislang unbekannte Täter in die Wohnung einer 18-Jährigen eingebrochen - und das mitten am Tag. Als die junge Frau am Abend nach Hause kam, standen mehrere Schränke offen und es wurde Bargeld gestohlen.