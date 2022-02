Das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth hat einen Eilantrag des Landesverbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV) gegen die Baugenehmigung für den Mountainbike-Park auf dem Großen Kornberg im Landkreis Hof/ Wunsiedel i. F. genehmigt. Nun kann der Zweckverband Naherholungs- und Torismusgebiet Großer Kornberg erstmal nicht von einem neuen Tourismusangebot profitieren.

Der LBV hatte im August 2021 gegen die vom Landratsamt Wunsiedel i.F. erteilte Baugenehmigung geklagt. Nachdem es zu keiner außergerichtlichen Einigung gekommen ist, hat das Bayrische Verwaltungsgericht Bayreuth am 14. Februar über den Antrag entschieden.

Ausschlaggebend war für das Gericht dabei, dass der Baugenehmigungsbescheid in wesentlichen Punkten nicht ausreichend ausgearbeitet war. Die Bauvorlagen haben kein Betriebskonzept enthalten, das Art und Weise der Nutzung des geplanten Mountainbike-Parks in ausreichendem Umfang beschreiben würde. Daher sei die Zulassung, auch aus rechtlichen Gründen, nicht möglich. Aus diesem Grund wurde der Eilantrag des LBV gestattet.

Laut Kammer wohl doch keine rechtlichen Bedenken

Die Kammer hat nach dem Eilverfahren aber festgestellt, dass es voraussichtlich keine rechtlichen Bedenken bei der Baugenehmigung gibt. Die Auswirkungen des Projekts auf Natur und Tier wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ordnungsgemäß geprüft. Anhand der Auflagen ist bei der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Fichtelgebirge“ und der zusätzlichen erforderlichen Rodungserlaubnis keine Prüfung nötig. Eine abschließende Beurteilung bleibt jedoch dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Das geplante Projekt am Großen Kornberg umfasst ein ca. 22 ha großes Gebiet des Landkreises Hof, zum Teil aber auch des Landkreises Wunsiedel i.F. Insgesamt soll es zehn Trails, zwei Skills-Parcours sowie ein Kidstrail und ein Pumptrack geben. Für die betroffenen Bereiche wurde eine Rodungserlaubnis erteilt. Als Untergrund der Trails und Parcours ist überwiegend eine wassergebundene Wegedecke oder Naturboden vorgesehen; der Pumptrack soll asphaltiert werden. Außerdem sollen entlang der Trails in hölzerne Streckenelemente (z.B. Rampen und Sprungschanzen) sowie Kameras und Monitore angebracht werden.

Den Beteiligten steht gegen die Entscheidung die Beschwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof offen.