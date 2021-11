Wollen Sie sich Ihren Wunsch eines Eigenheimes erfüllen? Architekt Bernd Hüttner hilft Ihnen bei der Frage: Lieber neu bauen oder einen Altbau sanieren?

Dazu lädt das Landratsamt Hof im Rahmen der dritten "HAUS UND HOF-Vortragsreihe" am 24.11. um 18:30 in den Landgasthof Grüne Linde nach Wölbattendorf ein.

In seinem Vortrag stellt der Referent verschiedene Projekte vor und zeigt den Zuhörenden die vielen verschiedenen Möglichkeiten für das Bauen im Bestand, erklärt das Landratsamt Hof. Denn die Synergie aus alten Häusern mit Charme und neuen, modernen Elementen sei zeitlos und gliedere sich "super in bestehende Strukturen ein". Dabei gehe der Architekt auch besonders auf die ökologischen Faktoren und die Nachhaltigkeitsaspekte ein. Aber auch in der Kostenbetrachtung punkte ein Altbau. Entgegen vieler Erwartungen sei dieser zumeist kostengünstiger als ein vergleichbarer Neubau. Der Architekt sei auch häufiger Ansprechpartner bei Sanierungs-Erstberatungsgutscheinen und kenne sich sehr gut im Umgang mit Altbau und Sanierungen aus.

Anmeldung vor Ort unter hausundhof@landkreis-hof.de oder unter 09281/57-182 an. Der Vortrag beginnt um 18:30 und findet im Landgasthof Grüne Linde in Wölbattendorf statt.

Wer die Veranstaltung lieber von Zuhause aus verfolgen möchten, wähle sich unter folgender Adresse ein: : https://landkreis-hof.webex.com/landkreis-hof-de/j.php?MTID=me538021547a09b9bee18f51838066e7c