Bevor alle Lichter anlässlich der Earth Hour am 26.03.2022 in Wölbattendorf ausgeschaltet wurden, setzten 99 Bürgerinnen und Bürger – darunter viele Kinder – ein starkes Zeichen für den Frieden. Ein überdimensionales Peace-Zeichen - getaucht in Kerzenlicht - strahlte in den sternenklaren Nachthimmel, so die Stadt Hof.

In einer Schweigeminute gedachte man der Menschen in der Ukraine, die derzeit alles verlieren und in die Flucht getrieben werden. In einem großen Kreis um das Friedenszeichen zeigten die Bürgerinnen und Bürger ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Eine hoffnungsmachende Andacht beendete die Friedensaktion.