Drei Männer gingen am Dienstag (07.06.2022) in Hof unvermittelt auf einen 44-Jährigen los, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Sie würgten ihn, raubten 500 Euro Bargeld und flüchteten zunächst unerkannt.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof und der Staatsanwaltschaft Hof führten nun zur Ermittlung und Festnahme der drei Tatverdächtigen. Sie befinden sich laut Polizei in Untersuchungshaft.

44-Jähriger wird mit Kordel stranguliert

Die drei jungen Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren feierten am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich der Marienstraße zunächst noch friedlich mit dem 44-jährigen Mann. Gemeinsam begab sich die Gruppe dann laut Polizei in die Grünanlage zwischen der Lessingstraße und der Poststraße.

Unvermittelt strangulierte einer der drei Tatverdächtigen laut Polizeibericht den sitzenden 44-Jährigen von hinten mit einer Kordel, bis dieser benommen zusammensackte. Die beiden anderen Tatbeteiligten nahmen daraufhin die Geldbörse des verletzten Mannes aus dessen Hosentasche an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 44-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, war allerdings laut Polizei durch den Übergriff sichtlich gezeichnet. In seinem Portemonnaie befanden sich insgesamt knapp 500 Euro Bargeld.

Eine großangelegte Fahndung ergab zunächst keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der drei Flüchtigen. Die umfangreichen Ermittlungen der Hofer Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Hof führten nun aber laut Polizei zur Identifizierung und Festnahme von drei Tatverdächtigen. Nach der Vorführung am Mittwoch, 15. Juni, ordnete der Ermittlungsrichter gegen alle drei Personen die Untersuchungshaft an. Sie müssen sich wegen des Verdachts des schweren Raubes strafrechtlich verantworten.