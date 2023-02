Hof vor 30 Minuten

Dreister Diebstahl

Dieb bohrt Loch in Tank von geparktem Auto und zapft Diesel ab - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat aus einem geparkten Wagen in Hof mehrere Liter Diesel abgezapft. Der Täter bohrte ein Loch in den Tank und kam dadurch an den Kraftstoff. Der Besitzer des Wagens wurde davon beim Tanken überrascht.