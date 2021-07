In diesem Jahr ist die Teilnahme am Spielmobil wieder ohne Anmeldung möglich – es gelten die Regeln der zu diesem Zeitpunkt gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das teilt die Stadt Hof mit.

Die Teilnahme an den zahlreichen Mal-, Bastel-, Werk-, Sport- und Spielangeboten des städtischen Spielmobils ist kostenlos. Jede Spielmobilwoche behandelt ein bestimmtes Thema. Am Freitag wird die Spielmobilwoche mit einem kleinen Fest abgeschlossen.

Es gibt eine Neuerung: In diesem Jahr geht das Spielmobil in die „Verlängerung“. So wird es die Angebote nicht nur Dienstag bis Freitag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr geben, sondern auch am Samstag und Sonntag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Die Wochenenden stehen jedoch unter keinem Wochenthema, sondern bieten viele tolle zusätzliche Spiel- und Bastelangebote.

Während der ersten fünf Wochen der Sommerferien ist das Spielmobil der Kommunalen Jugendarbeit auf folgenden Hofer Spielplätzen zu Gast: