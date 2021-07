Anknüpfend an die bereits erfolgten Impfaktionen in den vergangenen Tagen und zusätzlich zu dem normalen Impfangebot, bieten Stadt und Landkreis Hof gemeinsam mit dem Impfzentrum Hofer Land in der kommenden Woche weitere zusätzliche Impfmöglichkeiten ohne vorherigen Termin an. Das teilt das Landratsamt Hof mit.

Am Dienstag, den 20.07.2021, besteht in den Räumlichkeiten der Diakonie am Park in Hof (Sophienstr. 18A) von 14:00 bis 18:00 Uhr die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von BioNtech (auf Wunsch auch mit dem Impfstoff Johnson & Johnson) impfen zu lassen.

Am Donnerstag, den 22.07.2021, können sich Bürgerinnen und Bürger in den Räumen der VHS in der Lutherschule in Münchberg (Kirchplatz 7) von 14:00 bis 18:00 Uhr ebenfalls mit dem Impfstoff von BioNtech (auf Wunsch auch mit dem Impfstoff Johnson & Johnson) impfen lassen.

Eine vorherige Anmeldung ist für beide Termine nicht notwendig. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später. Darüber hinaus bietet das Impfzentrum Hof (Ernst-Reuter-Str. 62) von Donnerstag bis Samstag (22. Bis 24. Juli 2021) jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an. Wesentlich bei dem Johnson & Johnson-Impfstoff ist die Tatsache, dass nur eine Impfung notwendig ist.

Eine entsprechende Aufklärung hinsichtlich der Wirkung des Impfstoffes findet vor Ort durch die Impfärzte des Impfzentrums in Hof statt. Darüber hinaus finden Sie alle Informationen zu Vektor-Impfstoffen auch auf der Homepage des Impfzentrums unter https://www.impfung-hoferland.de/downloads-vektor-impfstoff/ Für die Johnson & Johnson - Impfungen bedarf es ebenfalls keiner vorherigen Anmeldung.