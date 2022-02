In Stadt und Landkreis Hof finden derzeit zahlreiche Sonder-Impfaktionen (mit und ohne Anmeldung) für Auffrischimpfungen aber auch Erst- und Zweitimpfungen statt, informiert das Landratsamt Hof.

Folgende Möglichkeiten ohne vorherige Anmeldung stehen den Bürgerinnen und Bürgern am Wochenende sowie in der kommenden Woche (14. Februar - 20. Februar 2022) zur Verfügung:

Impfaktion ohne Anmeldung am Montag, 14.02.2022:

Hof von 11:00 bis 17:00 Uhr im Foyer der Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)



von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Praxis Dr. Schrader (Lilienthalstr. 2)

Lichtenberg von 8:00 bis 11:00 Uhr und von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Bad Stebener Str. 2)

Berg von 8:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Rothleitener Weg 6)



Impfaktion ohne Anmeldung am Dienstag, 15.02.2022:

Hof von 11:00 bis 14:00 Uhr im Foyer der Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle) von 12:00 bis 16:00 Uhr im MVZ Hochfranken, Dr. Khoury (Heiligengrabstr. 16)

Lichtenberg von 8:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Bad Stebener Str. 2)

Berg

von 8:00 bis 11:00 Uhr und von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Rothleitener Weg 6)

Impfaktionen ohne Anmeldung am Mittwoch, 16.02.2022:

Hof von 08:00 bis 12:00 Uhr im MVZ Hochfranken, Dr. Khoury (Heiligengrabstr. 16) von 13:00 bis 19:00 Uhr in der Praxis BAG Breit/Reuter/Seuß im Ärztezentrum Moschendorf (Wunsiedler Str. 59)

Lichtenberg von 8:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Bad Stebener Str. 2)

Berg von 8:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Rothleitener Weg 6)



Impfaktionen ohne Anmeldung am Donnerstag, 17.02.2022

Hof von 11:00 bis 17:00 Uhr im Foyer der Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle) von 12:00 bis 16:00 Uhr im MVZ Hochfranken, Dr. Khoury (Heiligengrabstr. 16)

Lichtenberg von 8:00 bis 11:00 Uhr und von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Bad Stebener Str. 2)

Berg von 8:00 bis 11:00 Uhr und von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Rothleitener Weg 6)



Impfaktionen ohne Anmeldung am Freitag, 18.02.2022

Hof von 8:00 bis 12:00 Uhr im MVZ Hochfranken, Dr. Khoury (Heiligengrabstr. 16)

Rehau von 11:00 bis 17:00 Uhr im Rathaus (Martin-Luther-Str. 1)

Lichtenberg von 8:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Bad Stebener Str. 2)

Berg von 8:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert (Rothleitener Weg 6)



Impfaktion ohne Anmeldung am Samstag, 19.02.2022

Hof von 14:00 bis 18:00 Uhr im Foyer der Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)



Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, das Impfangebot des Impfzentrums Hofer Land in Helmbrechts (Gustav-Weiß-Str. 7) zu nutzen. Hierfür bedürfe es aktuell keiner vorherigen Terminvereinbarung. Um Wartezeiten zu vermeiden, könnten auf Wunsch dennoch Termine vereinbart werden:

Impfhotline: 09281/57-777 (Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr)

Online unter www.impfzentren.bayern

Die aktuellen Öffnungszeiten sind:

Montag – Freitag von 10:15 Uhr bis 14:15 Uhr sowie von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Am Dienstag ist das Impfzentrum Helmbrechts bis 21:00 Uhr geöffnet.

Das Impfangebot der Impfaktionen sowie des Impfzentrums richtee sich insbesondere an Personen, deren erste Impfserie mindestens drei Monate zurückliegt und die eine Auffrischimpfung wünschen. Darüber hinaus hätten bislang ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Impfungen seien kostenlos und fänden mit einem mRNA-Impfstoff statt.

Mitzubringen seien die Versichertenkarte, ein gültiger Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch. Darüber hinaus sei es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen.

Darüber hinaus stehe an folgenden Terminen für Impfungen von Kindern über 5 Jahren mit Anmeldung zur Verfügung:

Dienstag, 15.02.2022, von 15:00 bis 17:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Eingang über Parkplatz der Freiheitshalle)

Donnerstag, 17.02.2022, von 15:00 bis 17:00 Uhr im Impfzentrum in Helmbrechts (Gustav-Weiß-Str. 7)

Die Impfungen fänden ausschließlich nach vorheriger telefonischer Anmeldung über die Impfhotline 09281/57-777 (erreichbar Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr) oder online statt.

Verimpft werde der Kinderimpfstoff von BioNTech. Die Zweitimpfung sollte nach 3-4 Wochen erfolgen. Für die Impftermine selbst werde ausreichend Zeit für die Aufklärung eingeplant. "Bei speziellen Fragestellungen bitten wir Sie, sich an Ihre Kinderarztpraxen zu wenden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder ab fünf Jahren sowie in Ausnahmefällen an deren Erziehungsberechtigte, sofern diese eine Erstimpfung wünschen", heißt es. "Bitte beachten Sie, dass getrenntlebende Eltern per Unterschrift vor Ort versichern müssen, dass beide sorgeberechtigte Elternteile die Impfung des Kindes wünschen. Für die Impfung mitzubringen sind ein Impfbuch sowie – falls vorhanden – ein Ausweis des Kindes. Alternativ können sich die Eltern des Kindes ausweisen."

Darüber hinaus sei es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen. Es bestehe immer auch die Möglichkeit, sich bei den niedergelassenen Kinder- und Hausärzten nach freien Impfterminen zu erkundigen.

Vorschaubild: © Gerd Altmann/ Pixabay (Symbolfoto)