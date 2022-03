Am Freitag, 25.03.22, muss aufgrund eines eingebrochenen Kanals in der Ernst-Reuter-Straße diese stadteinwärts ab 13.15 Uhr halbseitig für den Verkehr gesperrt werden. Folgende Linien der HofBus GmbH werden mit sofortiger Wirkung umgeleitet:

Die Linie 11 fährt ab der Haltestelle Am Milchhof stadtauswärts weiter zur Haltestelle Hofeck, wie die Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH erklärt. Stadteinwärts fährt die Linie 11 ab der Haltestelle Silberbergstraße direkt weiter zur Haltestelle Konradskirche.

Fahrgäste, die stadteinwärts fahren möchten, steigen bitte an der Haltestelle Am Milchhof stadtauswärts zu, hier ca. zehn Minuten früher an der Haltestelle sein. Die Haltestellen Joditzer Weg, Lutherstraße sowie Am Milchhof stadteinwärts können nicht bedient werden.

Der Schulbus E3 fährt ab der Haltestelle Silberbergstraße weiter zur Haltestelle Konradskirche.

Hier entfallen die Haltestellen Joditzer Weg, Lutherstraße sowie Am Milchhof.

Die Linie E 8/1 endet an der Haltestelle Am Milchhof stadtauswärts.

Beim Spätverkehr 16 entfällt stadteinwärts die Haltestelle Am Milchhof, als Ersatz dient die Haltestelle Konradskirche.