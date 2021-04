Hof: Ab Donnerstag, 22. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Juni 2021, können die beiden Haltestellen an der Kolpingshöhe wegen Bauarbeiten nicht bedient werden. Die Linie 8 fährt in beiden Richtungen über die Erlhofer Straße. In der Erlhofer Straße an der Ecke Kolpingshöhe ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Diese wird nur Richtung Lindenbühl bedient. Fahrgäste, die stadteinwärts fahren möchten, steigen hier ebenso zu und dürfen über die Endstation wieder Richtung Innenstadt fahren. Das teilen die Stadtwerke Hof mit.