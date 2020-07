Offenkundig zu laut waren einem 22-jährigen Mann zwei Brüder, die im oberfränkischen Hof mit ihrem Hund Gassi gingen. Gegen den jungen Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag (16. Juli 2020) berichtet.

Die beiden 31 und 27 Jahre alten Brüder hielten sich demnach im Hinterhof des Anwohners auf, als aus dem dritten Stock auf einmal mehrere Tassen geworfen wurden. Der 31-jährige gibt laut Polizei an, an seinem Geschlechtsteil getroffen worden zu sein. Gegen den Tassenwerfer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In Würzburg missachtete ein Radfahrer indes eine rote Ampel und fuhr in eine Hundeleine. Der Hund musste in einer Tierklinik behandelt werden. Auch sein Frauchen erlitt Verletzungen. Der Unfallverursacher hingegen machte sich einfach aus dem Staub.