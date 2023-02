"Es sollte eigentlich der schönste Tag ihres Lebens werden", hält die Polizeiinspektion Hof in ihrer Pressemitteilung fest, "stattdessen beging eine Braut am Tag ihrer Hochzeit mehrere Straftaten." Ein Vorfall, der augenscheinlich auch die Beamten zum Staunen brachte. "Es gibt nichts, was es nicht gibt - so könnte man diesen Einsatz der Hofer Polizei am Samstag beschreiben", heißt es im Bericht der Polizei.

Gegen Samstagmittag (25. Februar 2023) verständigte demnach eine Frisörin aus der Leimitzer Straße die Polizei, nachdem eine Kundin wutentbrannt das Geschäft verlassen hatte, ohne den vollständigen Preis für die erbrachte Dienstleistung zu bezahlen.

Hof: Braut verlässt wutentbrannt Frisörsalon - und macht sich kurz darauf erneut strafbar

Wie die Beamten vor Ort ermitteln konnten, ließ sich eine 32-jährige Frau anlässlich ihrer Hochzeit von der Frisörin eine Hochsteckfrisur anfertigen. Nachdem die Dienstleistung vollbracht war, hätte die Kundin einen, im Vergleich zu normalen Hochsteckfrisuren erhöhten Preis für Brautfrisuren bezahlen sollen. Obwohl dieser Umstand bei der Terminabsprache zwischen Frisörin und Kundin zur Sprache gekommen sei, sei die Kundin mit dem erhöhten Entgelt nicht einverstanden gewesen. Wie die Polizei weiter berichtet, warf die Braut lediglich den Geldbetrag für normale Hochsteckfrisuren auf den Tresen und verließ anschließend wutentbrannt den Salon.

Vor dem Salon machte sich die 32-Jährige gleich erneut strafbar. Ein Zeuge beobachtete, wie eine Frau mit Schleier und Hochsteckfrisur beim Ausparken ihres Autos gegen einen geparkten BMW fuhr und anschließend vom Unfallort flüchtete. "Anhand der auffälligen Personenbeschreibung war die Identität der Unfallverursacherin schnell geklärt", heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Hof. Bei dem angefahrenen Auto handelte es sich demzufolge ausgerechnet um den Wagen der Frisörin.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro. Die Polizei leitete gegen die 32-Jährige mehrere Strafverfahren ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hof zu melden (Tel: 09281/704-0).