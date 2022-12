Hof: Brand in Bauhof ausgebrochen

Zwischen dem 23. Dezember und dem 27. Dezember 2022 brach nach Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken in einer Fahrzeughalle des Bauhofes Hof ein Feuer aus. Aufgrund der geringen Sauerstoffzufuhr der Halle konnte sich dieses nicht weiter ausbreiten, heißt es. Doch das Feuer verursachte demzufolge "einen immensen Schaden für die Stadt Hof".

"Noch bevor die Flammen auf das Gebäude übergreifen konnten, erstickte sich der Brand glücklicherweise selbst", so die Polizei. Dennoch sei im Inneren ein Winterdienstfahrzeug völlig ausgebrannt. Zwei weitere seien beschädigt worden. Der Gesamtschaden werde auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wird demnach von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Kriminalpolizei Hof habe die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Bei der Müllabfuhr gibt es deshalb Verzögerungen, wie die Stadt mitteilt.

"Die Hoferinnen und Hofer sollen die Tonnen wie angekündigt rausstellen und so lange stehen lassen, bis diese geleert sind. Das Team vom Bauhof bemüht sich, so schnell wie möglich, wieder im Regelbetrieb den Müll abholen zu können", so eine Sprecherin. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Müllabfuhr ab Donnerstag normal - Winterdienst mit Einschränkungen

Am Mittwoch meldete die Stadt, dass die Müllabfuhr ab Donnerstag wieder in vollem Umfang tätig sein kann. Auch könnten Rückstände der vergangenen Tage problemlos beseitigt werden, da es keinen Ausfall bei den Müllfahrzeugen geben würde, hieß es in einer Pressemeldung der Stadt.

Beim Winterdienst gestaltet sich die Lage jedoch schwieriger. Damit dieser trotz des milden Wetters reibungslos ablaufen kann, muss die Stadt mindestens ein Fahrzeug anmieten. Durch eine Umorganisation sollen Lücken durch den Ausfall der zwei abgebrannten Fahrzeuge aufgefangen werden. Leider kann nicht auf Geräte von Nachbarkommunen zurückgegriffen werden, da diese selbst benötigt würden, heißt es. Der Zustand wird laut der Stadt bis mindestens März andauern.