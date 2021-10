Bombenalarm in Hof

Am Dienstagvormittag (26. Oktober 2021) ging Bombendrohung ein

Hunde suchen Gebäude ab

Update vom 26.10.2021, 12.30 Uhr: Einkaufsmarkt in Hof etwa zur Hälfte abgesucht

Gegen 12.30 Uhr läuft noch der Sucheinsatz im Einkaufsmarkt in Hof, berichtet die Polizei inFranken.de. Der Sprecher nennt neue Details zur eingegangenen Bombendrohung. Ein Unbekannter hatte gegen 10.30 Uhr den Markt angerufen. Am Telefon erklärte er, dass im Geschäft eine Bombe deponiert worden sei.

Aktuell ist der Laden etwa zur Hälfte abgesucht, erläutert die Polizei. Die Suchhunde müssten aber auch eine Pause machen. Bisher sei noch kein Sprengsatz gefunden worden.

Der Einkaufsmarkt bleibt weiterhin weiträumig abgesperrt, andere Gebäude wurden nicht evakuiert. Die umliegenden Wohnhäuser seien weit genug vom Einkaufsmarkt entfernt, so die Polizei.

Update vom 26.10.2021, 11.55 Uhr: Polizei gibt Update - Suchhunde jetzt im Einsatz

Nach der Bombendrohung in einem Einkaufsmarkt in Hof läuft am Dienstagmittag (26. Oktober 2021) der Einsatz der Polizei. Das Gebäude in der Köditzer Straße wurde weiträumig abgesperrt. Der Suchhund ist jetzt im Einsatz, erklärt der Polizeisprecher inFranken.de. Noch ist unklar, ob sich eine Bombe im Geschäft befindet.

Erstmeldung vom 26.10.2021, 11.36 Uhr: Bombendrohung in Einkaufsmarkt - großer Polizeieinsatz

Große Aufregung am Dienstagvormittag (26. Oktober 2021) in Hof. Wie die Polizei gegenüber inFranken.de berichtet, ging eine Bombendrohung in einem Einkaufsmarkt in der Köditzer Straße ein.

Die Polizei rückte an und räumte das Gebäude. Am Mittag ist ein Suchhund im Einsatz. "Wir hoffen, dass wir Entwarnung geben können", erklärt ein Polizeisprecher.

Sobald neue Informationen zur Bombendrohung in Hof eingehen, erfährst du mehr bei inFranken.de.