Weil ein Mädchen einen Warnzettel missachtete und etwas Trockeneis in ihre Trinkflasche steckte, zog es sich laut Polizeibericht Verletzungen an den Unterarmen zu, als die Flasche zerplatzte.

Eine Mitarbeiterin einer medizinischen Praxis in der Ziegelackerstraße in Hof stellte am Mittwochnachmittag (16. Juni) einen Karton mit Trockeneis, indem zuvor Corona-Impfstoff geliefert wurde, hinter das Gebäude. Sie brachte einen Zettel mit dem Hinweis „Trockeneis - bitte nicht anfassen, - 75 Grad“ an.

Trockeneis - bitte nicht anfassen - minus 75 Grad

Ein 8-jähriges Mädchen, das sich nebenan auf einem Spielplatz befand, ging zu der Kiste. Sie ignorierte die Warnung und steckte ein Stück des Trockeneis in ihre Plastiktrinkflasche. Dort reagierte es mit der Restflüssigkeit und die Flasche zerplatzte. Dadurch zog sich das Kind leichte Verletzungen an den Armen und am Hals zu und musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, beim Umgang mit solchen Stoffen besondere Sorgfalt walten zu lassen und entsprechende Warnhinweise zu beachten.

Vorschaubild: Symbolbild Rudy und Peter Skitterians/Pixabay.com