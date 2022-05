Hof vor 1 Stunde

Alkohol am Steuer

Alkoholisierter Fahrer in Hof hatte Baby mit an Bord

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend machte die Polizei eine erschreckende Feststellung: der Autofahrer saß stark alkoholisiert am Steuer. Er hatte außerdem ein Baby mit an Bord.