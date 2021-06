Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Donnerstag (24. Juni) auf Freitag (25. Juni) pausierte ein Fernreisebus auf dem Weg nach Polen an einer Haltestelle am Bahnhof in Hof. Zur selben Zeit hielt sich dort auch eine Gruppe von sechs jungen Männern im Alter von 16 bis 23 Jahren auf, die viel Alkohol getrunken hatten, wie die Polizeiinspektion Hot mitteilte.

Einer der Männer fragte einen Fahrer nach einer Zigarette. Als dieser die Bitte ablehnte, entwickelte sich ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei gingen die drei Busfahrer wie auch zwei der Betrunkenen zu Boden.

Polizei konnte die Angreifer schnappen

Letztlich flüchteten die angegriffenen Busfahrer in den Bus und die Gruppe entfernte sich, nachdem sie noch heftig gegen den Bus gedroschen hatten. Hinzugerufene Polizeistreifen trafen die sechs Männer in der Nähe an und stellten die Personalien fest.

Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor der Justiz verantworten.