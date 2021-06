Mit einem Elektroschocker und einem Messer soll ein Mann im oberfränkischen Hof auf seine Ex-Freundin und deren Bekannten losgegangen sein. Zuvor habe der Mann bereits einen zehn bis 15 Zentimeter großen Stein und eine volle Getränkedose gegen die Seitenscheibe des Autos geworfen, in dem die 25-Jährige und der Bekannte fuhren. Das berichtet die Polizei am Samstag (5. Juni 2021).

Der 20-Jährige aus Schweinfurt habe seiner Ex-Freundin etliche Nachrichten geschrieben und sie bedroht. Dann vereinbarte er mit ihr ein Treffen in der Wunsiedler Straße in Hof. Laut Polizei sei die 25-Jährige wegen Beziehungsproblemen aus Schweinfurt in den Raum Hof gezogen.

Mit Elektroschocker und Messer bedroht

Der 58-jährige Bekannte fuhr mit ihr am Freitagabend zu dem Treffpunkt. Als der Mann die Ex-Freundin und ihre Begleitung gegen 19 Uhr im Auto sah, habe er die Gegenstände gegen den Wagen geworfen. Die Beiden stiegen aus. Dann bedrohte der Mann seine Ex-Freundin den Schilderungen zufolge mit einem Elektroschocker. Der Fahrer des Autos ging dazwischen. Daraufhin habe der 20-Jährige ein Messer gezogen. Als ihm die Messerattacke misslang, sei er weggelaufen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Beamten griffen den 20-Jährigen kurze Zeit später auf. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstößen nach dem Waffengesetz.

red/dpa