Stadt und Landkreis Hof laden in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt lädt am Pfingstwochenende, vom 21.05. – 24.05.2021, alle Kinder der Grund- und Förderschulen des Hofer Landes zur Bayernumrundung ein. Das Ziel ist, insgesamt 2.700 km gemeinsam zu schaffen. Das teilt die Stadt Hof mit.

Dabei sei es egal, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit gewandert oder spaziert wird. "Wichtig ist, dass jeder Kilometer zählt." Die erwanderte Strecke wird per Link, wie im Elternbrief erwähnt, eingegeben und an die Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof weitergeleitet.

Wie oft wird Bayern (vielleicht sogar ganz Deutschland) wohl umrundet werden? "Die GUR Plus Stadt und Landkreis Hof freut sich auf die aktive Teilnahme und Mithilfe ganz vieler Schulen", heißt es.

Weitere Infos sind unter https://gesundheitsregion.plus/bayernumrundung-2-0 nachzulesen.