Glasfaserkabel bei Bauarbeiten beschädigt: EDV-Ausfall in Schulen und städtischen Dienststellen. In der Hofer Altstadt hat eine Baufirma am Mittwoch (4. November 2020) ein Glasfaserkabel beschädigt. Dabei wurde das Verbindungskabel, das in einem städtischen Kabelkanal liegt, bei Bauarbeiten durchtrennt. Betroffen sind mehrere städtische Einrichtungen und Schulen, teilt die Stadt Hof mit.

Demnach beschädigten Arbeiter am Mittwochvormittag bei Baggerarbeiten an der Hotelbaustelle in der Hofer Altstadt ein städtisches Glasfaserkabel. Dieses verbindet der Stadt zufolge mehrere städtische Einrichtungen. Bis der Schaden behoben ist, sind die Telefone und die in der Stadtbücherei außer Betrieb. Die Internetanbindung ist gekappt.

Reparaturarbeiten in Hof: Fachfirma nimmt Schaden unter die Lupe

Die Bibliothek bleibt jedoch geöffnet, Bücher und andere Medien können trotzdem ausgeliehen und zurückgegeben werden.

Am Schiller-Gymnasium, dem Schulzentrum am Rosenbühl, in der Altstädter Schule, in der Jahnhalle und in der Münsterschule funktionieren zwar Internet- und Telefonverbindungen, doch spezielle Verwaltungssoftware, die von der Stadt zur Verfügung gestellt wird, ist so lange nicht nutzbar, bis der Schaden behoben wurde.

Eine Fachfirma begutachtet nun die Schadstelle und überprüft dabei auch, ob noch andere Kabel in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die anschließenden Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstagmittag (5. November 2020).

