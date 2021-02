In der Hofer Innenstadt hatte am Montagabend (22. Februar 2021) eine Autokorso-Demonstration stattgefunden, die aus 20 Autos - zwischen Start- und Schlussfahrzeug - bestand. Am Aufstellungsort in der Uferstraße fanden sich allerdings zu Beginn der Anti-Corona-Demo etwa doppelt so viele Fahrzeuge ein, erklärte die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung. Aufgrund der Corona-Situation begrenzte die Stadt Hof die Teilnehmerzahl laut Auflagenbescheid auf besagte 20 Autos.

Die übrigen Autos schlossen sich zwar dahinter an, durften aber keine Ausnahmen von Verkehrsregeln, beziehungsweise gesperrte Kreuzungen in Anspruch nehmen. Obwohl die Polizei eine genaueste Überwachung des Geschehens ankündigte, fuhren zwei der Fahrer über rote Ampeln.

Corona-Auflagen gelten: Demonstration als Autokorso verläuft ruhig

Um die Beeinträchtigungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten, wurde zur Betreuung des Versammlungszuges eine Vielzahl von Polizisten eingesetzt. Tatsächlich kam es nur zu geringen Störungen, lediglich in der Pfarr staute sich der Verkehr geringfügig, so die Polizei.