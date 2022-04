Am Samstagabend (02. April 2022) ist es in Hof zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 30 und 59 Jahren gekommen.

Zwischen den Beiden herrscht offenbar schon seit längerem Streit, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet. Der 30-Jährige entschloss sich am Samstagabend dazu, das Gespräch mit dem 59-Jährigen zu suchen und machte sich auf den Weg zu dessen Wohnung.

59-Jähriger wird verletzt - Polizei ermittelt

Zur Versöhnung kam es jedoch nicht, stattdessen eskalierte die Situation auf offener Straße: Der Jüngere wurde handgreiflich, "schubste den 59-Jährigen und schlug ihm mehrmals mit der Faust auf den Kopf und in das Gesicht." Der Ältere stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu.

Der 30-Jährige ließ schließlich von dem Mann ab, bedrohte ihn verbal und fuhr dann mit seinem Auto davon.

Unbeteiligte Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Streife traf den 30-Jährigen an seiner Wohnanschrift an, der seine Tat gestand. Dabei gab er an, ebenfalls geschlagen worden zu sein. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz