Eltern, die ihre Kinder ab September 2023 in einer Kinderkrippe, einem Kindergarten oder Kinderhort anmelden möchten, müssen das bereits im Januar tun. Das teilt die Stadt Hof mit.

Um den Eltern das Anmelden ihres Kindes in einer Kindertageseinrichtung in der Stadt Hof zu erleichtern, besteht in Absprache mit fast allen Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Haus für Kinder und Horte) der Stadt für die Neuaufnahme eine einheitliche Regelung.

In der Zeit vom 23.01. – 26.01.2023 jeweils zwischen 14:00 – 16:00 Uhr, können Kinder für das Kindergartenjahr 2023/2024, beginnend im September 2023 in der jeweiligen Kindertageseinrichtung angemeldet werden.

Einige Einrichtungen haben Voranmeldeformulare auf ihrer Homepage und bieten hier auch weitergehende Informationen zur Einrichtung an. Eine persönliche Anmeldungen ist während der Anmeldewoche allerdings üblich, da auch oft eine Besichtigung der KiTa, Beantwortung von Fragen, etc. ermöglicht wird. Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich – ein Voranmeldebogen muss ausgefüllt werden.

Empfohlen wird eine Anmeldung bei mehreren Kindertageseinrichtungen in Wohnortnähe. Bei Mehrfachanmeldung sollten die Einrichtungen darüber auch informiert werden.

Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder, entscheidet der Träger bzw. die Leitung der Einrichtung, unter Berücksichtigung der frei werdenden Plätze. Die Erziehungsberechtigten werden so bald wie möglich durch eine schriftliche Zusage von der Aufnahme informiert, bzw. zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. Im Einzelfall ist eine spätere Benachrichtigung (bedingt durch den Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchungen bzw. wegen des Einschulungskorridors für zukünftige Schulkinder) möglich.

Generell, aber besonders im Krippenbereich, kann es vorkommen, dass Einrichtungen kaum freie Plätze vorhalten, da sich die Vergabe zum Teil nach dem Monat der Arbeitsaufnahme der Erziehungsberechtigten richtet. Eine Alternative für Krippenkinder oder junge Kindergartenkinder ist die Betreuung durch eine Tagesmutter – auch zur Überbrückung, bis ein freier Krippen- oder Kindergartenplatzplatz zur Verfügung steht. Die Beratung und Vermittlung erfolgt hier durch den Pflegekinderdienst der Stadt Hof, Tel.: 815-1281 oder 815-1282.

Wer sich vorab über die Kindertageseinrichtungen in Hof informieren möchte, findet auf der Internetseite der Stadt Hof www.hof.de/rathaus-service/kinder-und-jugend unter Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte die einzelnen Einrichtungen mit eigener Internetseite aufgeführt.

Kindertageseinrichtungen der Stadt Hof

Kinderkrippe des Kinderschutzbundes, Sophienstr. 23 (Krippe)

Waldorfkrippe Hof, Kolpingshöhe 1a (Krippe)

Evang. Kindertagesstätte Auferstehungskirche, Rabensteinerstr. 10 (Krippe und Kindergarten)

Evang. Kindergarten Christuskirche, Zeppelinstr. 20 (Krippe und Kindergarten)

Kinderhaus Kreuzkirche, Jahnstraße 8 (Krippe, Kindergarten und Hort)

Abenteuerkita St. Johannes, Birkenweg 12 (Krippe und Kindergarten)

Bewegungskindergarten St. Johannes, Oelsnitzer Str. 8 (Krippe und Kindergarten)

Kinderwelt St. Lorenz, Rauschenbachstr. 2 (Kindergarten)

Kinderhaus Lutherkirche, Hofecker Str. 9 (Krippe und Kindergarten)

Kinderoase Dreieinigkeitskirche, Friedrich-Rückert-Str. 1 (Krippe, Kindergarten und Hort)

Kindergarten in der Neustadt e.V., Bleichweg 1 (Kindergarten)

Integrative Kindertagesstätte im Treffpunkt Familie, Schellenbergweg 20 (ehemals Krippe Zwergenparadies und Integrativer Kindergarten)

BRK Kindertagesstätte, Mühldamm 12 (Krippe, Kindergarten und Hort)

BRK-KiTa Lindenstraße, Lindenstraße 85 (Krippe und Kindergarten)

BRKcasa Montessori, Ossecker Str. 3 (Krippe und Kindergarten)

Kath. Kindertagesstätte St. Marien, Orleanstr. 10 (Krippe und Kindergarten)

Kath. Kindertagesstätte St. Konrad, Nailaer Str.7 (Kindergarten)

Kath. Kindergarten St.Pius, Beethovenstr. 55a (Kindergarten)

Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe, Am Lindenbühl 10 (Krippe, Kindergarten und Hort)

Integratives Montessori-Kinderhaus Erlhofer Str., Erlhofer Str. 70 (Krippe, Kindergarten und Hort)

Der gute Hirte, Schleizer Str. 5-7 (Krippe und Kindergarten)

Clever Kids Planet, Unterkotzauer Weg 51 (Krippe/Kindergarten/Hort)

Waldorfkindergarten, Kolpingshöhe 1 (Kindergarten)

Kindergarten Columbus, Sedanstr. 17 (Kindergarten)

Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt, Heiligengrabstr. 1 (nur Schulkinder)

Kinderhort im Treffpunkt Familie, Schellenbergweg 20 (nur Schulkinder)

Kinderhort des Kinderschutzbundes, Sophienstr. 23 (nur Schulkinder)

Folgende Einrichtungen bieten zu Regelplätzen auch Förderplätze für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder an: Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe, Integratives Montessori-Kinderhaus Erlhofer Str., BRKcasa Montessori, Integrative Kindertagesstätte im Treffpunkt Familie, Kindergarten Columbus.

Einrichtungen die nicht gelistet sind, haben bereits Wartelisten – man kann sich aber jederzeit bei diesen Einrichtungen auf eine Warteliste setzen lassen.

Informationsveranstaltung vom Projekt „Kita-Einstieg“

Das Projekt „Kita-Einstieg“ der Stadt Hof möchte die Familien wie in den vergangenen Jahren bei der Anmeldung unterstützen. Neben telefonischer und persönlicher Beratung nach Terminvereinbarung wird eine Informationsveranstaltung angeboten. Diese findet am 16.01.2023 um 17:00 Uhr im Biengäßchen 5 statt.

Weitere Informationen sind beim Fachbereich Jugend und Soziales, KiTa-Fachberatung, Tel. 815-1273, Frau Siniawa oder telefonisch in den einzelnen Einrichtungen erhältlich.

Generell können Kinder, sofern Plätze frei sind, auch während des laufenden Kindergartenjahres in den Einrichtungen angemeldet werden. Sollte also schon vor September 2023 ein Platz in einer Kindertageseinrichtung benötigt werden, so können sich Erziehungsberechtigte ebenfalls an die einzelnen Einrichtungen wenden.

Sofern Eltern aus verschiedenen Gründen den KiTa-Beitrag nicht aufbringen können, besteht auf Antrag und nach Prüfung der finanziellen Situation die Möglichkeit der Beitragsbezuschussung oder –übernahme durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe der Stadt Hof. Anträge für das nächste Kindergartenjahr werden hier allerdings erst ab dem 01.07.2023 entgegengenommen.