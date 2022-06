Hof vor 1 Stunde

Auftaktveranstaltung und mehr zum Stadtradeln

Anlässlich des Stadtradelns - Verkaufsoffener Sonntag und Radflohmarkt finden statt

Anlässlich der Auftaktveranstaltung des Stadtradelns findet in einigen Straßen Hofs ein verkaufsoffener Sonntag, am 19. Juni, statt. In der Stadt sind hierfür zudem Informationsstände zu Themen rund ums Rad aufgebaut. Auch ein Radflohmarkt wird veranstaltet.