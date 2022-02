Ein 24-jähriger Hofer verletzte in der Nacht von Freitag (25.02.2022) auf Samstag zunächst zwei Menschen in einer Hofer Gaststätte in der Fabrikzeile leicht durch Schläge, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte. Einige Zeit später schlug er einem weiteren Mann in der Altstadtpassage gegen den Hals.

Der 24-Jährige konnte durch Polizeibeamte unweit der Altstadtpassage angetroffen werden und sollte in Gewahrsam genommen werden, um weitere Straftaten zu verhindern. Hierbei zeigte er sich sofort aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Zudem versuchte er mehrfach die Beamten anzuspucken. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann weiterhin mit Leibeskräften und verletzte hierbei einen der Beamten an der Schulter. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Stefan Sauer/dpa/Illustration