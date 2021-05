Hof: An Christi Himmelfahrt, am 13. Mai 2021 und den darauffolgenden Tagen ändern sich die Abholtermine der Mülltonnen in Hof. Die Tonnen, die normalerweise am Donnerstag, 13. Mai 2021 geleert werden, werden stattdessen am Freitag, 14. Mai 2021 geleert. Genauso verschieben sich die Leerungen von Freitag, 14. Mai 2021 auf Samstag, 15. Mai 2021. Das teilt die Stadt Hof mit.