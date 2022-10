In der Nacht von Freitag auf Samstag erlitten ein 17-Jähriger schwere sowie zwei weitere Personen leichte Verletzungen bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit drei Männern. Keine 24 Stunden später konnten die Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof befinden sie sich nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die Beteiligten am Freitagabend um kurz vor Mitternacht zunächst in einer Wohnung in der Ernst-Reuther-Straße. Dort entbrannte ein Streit, der offenbar darin mündete, dass drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren auf drei weitere Anwesende losgingen. In dessen Verlauf erlitten die Angegriffenen durch Faustschläge leichtere Verletzungen wie Hämatome und blutige Lippen.

Im Hinterhof verprügelt - 17-Jähriger am Kopf verletzt

Ein 17-Jähriger fiel dabei zu Boden und wurde dort unvermittelt mit Fußtritten traktiert. Anschließend zogen die drei Männer den 17-Jährigen aus der Wohnung in einen Hinterhof. Dort schlugen sie erneut auf den Jugendlichen ein, bis dieser zu Boden ging, und traten mehrfach mit den Füßen gegen dessen Kopf. Hierdurch erlitt er eine Gehirnerschütterung und musste später stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Aufmerksame Nachbarn verständigten die Hofer Polizei. Als mehrere Streifen in der Ernst-Reuther-Straße eingetroffen waren, fehlte von den drei Angreifern zunächst jede Spur. Die Kriminalpolizei übernahm deshalb noch in der Nacht die Ermittlungen zu den Flüchtigen und den genauen Tatumständen.

Schnell ergaben sich Ermittlungsansätze, insbesondere aus den zahlreichen Zeugenvernehmungen. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hof vollzogen die Beamten schließlich am Samstagabend einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung im Hofer Stadtgebiet. Alle drei Tatverdächtigen konnten dort widerstandslos festgenommen werden.

Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt - Suche nach Motiv geht weiter

Am Sonntagmorgen folgte die Vorführung beim Ermittlungsrichter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzen sie nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft, insbesondere wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof laufen derweil weiter.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz