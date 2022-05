Hof an der Saale vor 1 Stunde

Gefängniszelle

20-Jährige muss nach Bierdiebstahl aus Tankstelle in Zelle ausnüchtern

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.05.22) haben Hofer Polizeibeamten eine 19-Jährige und eine 20-Jährige beim Alkoholdiebstahl in einer Tankstelle erwischt. Da dies nicht der erste Vorfall in dieser Nacht mit der 20-Jährigen war, wurde sie in eine Zelle gesperrt.