Bei einem Streit in der Nähe des Bahnhofs in Hof wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. Die Tatverdächtigen waren zunächst flüchtig, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag (6. Mai 2022) mitteilte, konnten inzwischen drei Männer festgenommen werden.

Der Angriff geschah in der Nacht zum Samstag (30. April 2022). Der 18-Jährige und ein 25-Jähriger sollen im Bereich der Luftbrücke auf eine dreiköpfige Gruppe getroffen sein. Gemeinsam liefen die jungen Männer kurz nach 1 Uhr in Richtung Bahnhofsvorplatz, dort kam es dann zum Streit. Die Auseinandersetzung wurde schnell handgreiflich. Das Trio soll dabei auf den 18-Jährigen und 25-Jährigen eingeschlagen haben. Ein ebenfalls 18-Jährige steht zudem im Verdacht, zu einem Messer gegriffen zu haben und auf seinen Altersgenossen eingestochen zu haben, während dieser am Boden lag.

18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt: Messerattacke bei Prügelei im Hofer Bahnhofsviertel

Der junge Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen am Rücken und der Lunge. Einsatzkräften der Bundespolizei gelang es, die Blutungen unter Kontrolle zu bringen, bis der Rettungsdienst vor Ort war. Der 18-Jährige wurde stabilisiert und in eine Klinik gebracht. Dort wurde er noch in der Nacht operiert und soll sich laut Polizei inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden.

Währenddessen fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Tatverdächtigen. Über eine Stunde kreiste dabei auch ein Polizeihubschrauber über dem Bahnhofsviertel, die Suche blieb aber ohne Erfolg. Erst durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Erkenntnisse aus den zahlreichen Vernehmungen, kamen die Kriminalbeamten im Wochenverlauf auf die Spur der drei Tatverdächtigen. Zusammen mit Spezialeinsatzkräften aus Mittelfranken und dem Bayerischen Landeskriminalamt konnte der Aufenthaltsort der drei jungen Männer lokalisiert werden. In der Nähe des Bahnhofs in Marktredwitz schlugen die Einsatzkräfte am Donnerstag schließlich zu und nahmen alle drei Verdächtigen fest.

Am Freitag wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen die jungen Männer erlassen. Sie befinden sich nun in unterschiedlichen Haftanstalten. Die Kripo Hof ermittelt indes weiter. Insbesondere die Frage nach dem Motiv hinter dem Angriff und warum dieser derart aus dem Ruder gelaufen ist, beschäftigt die Kriminalbeamten sowie Staatsanwaltschaft Hof.

Ursprüngliche Meldung vom 02.05.2022: 18-Jährige mit Messer verletzt - Kripo Hof fahndet nach Tätern

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. April 2022) gerieten im Hofer Bahnhofsviertel zwei Kleingruppen aneinander. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen mehrere Männer auf zwei Hofer losgegangen sein. Dabei erlitt ein 18-Jähriger mehrere Stichverletzungen. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die zwei Gruppen gegen ein Uhr am Morgen im Bereich der Hofer Luftbrücke aufeinander und liefen offenbar zusammen in Richtung Bahnhofsvorplatz. Dabei entbrannte ein Streit mit Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Männer auf die 18 und 25 Jahre alten Hofer losgegangen sein. Einer der Angreifer soll laut Angaben der Polizei ein Messer dabeigehabt und zugestochen haben. Im Rückenbereich hatte der 18-Jährige mehrere Stichverletzungen.

Ein Großaufgebot der Hofer Polizei fahndete nach den geflüchteten Tätern. Während der Suchmaßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der etwa eine Stunde über dem Bahnhofsviertel kreiste.

Der 18-jährige Schwerverletzte wurde indes in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. Sein Zustand gilt als stabil.





Vorschaubild: © pixabay (Symbolbild)