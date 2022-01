Am Montag, dem 10. Januar 2022, kam es gegen 17:10 Uhr in Hof an der Saale zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Ein 18-jähriger Fußgänger musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihn ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf einem Fußgängerüberweg angefahren hatte.

Hof an der Saale: 18-Jähriger auf Fußgängerüberweg angefahren

Gegen 17.00 Uhr bog der 54-jährige Pkw-Fahrer am Q-Bogen von der Ossecker Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße nach links ab. Dabei erfasste der Fahrer den 18-jährigen Fußgänger, der die Straße am dortigen Fußgängerüberweg bei grünem Lichtzeichen überquerte.

Der 18-Jährige wurde frontal erfasst und zog sich eine Kopfverletzung sowie mehrere Rippenbrüche und Prellungen zu. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fußgänger umgehend in ein Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

