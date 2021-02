Ein 17 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend (11. Februar 2021) komplett ausgerastet, nachdem er zuvor aus dem Hofer Klinikum weggelaufen war.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann seit vergangenem Sonntag zur Behandlung in der Sana-Klinik. Am Donnerstag entfernte sich der 17-Jährige schließlich ohne Grund aus dem Krankenhaus. Wenig später randalierte der junge Mann in seinem Zimmer im Diakonischen Bildungswerk, weshalb die Polizei dorthin gerufen wurde.

Völlig aufgebracht, weil ihm Shisha weggenommen wurde

Die Beamten versuchten den 17-Jährigen zu beruhigen - vergeblich. "Er war völlig darüber aufgebracht, dass ihm der Betreuer seine Shisha-Pfeife abgenommen hatte und verwüstete deswegen sein ganzes Zimmer", heißt es im Polizeibericht. "Er kündigte auch weitere Randale an, sollte er sein Rauchgerät nicht wieder bekommen."

Um weitere Randale zu verhindern, sollte der junge Mann in Polizeigewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der 17-Jährige jedoch. Laut Polizei befand sich der junge Mann "völlig außer Rand und Band", ehe die Polizei es schaffte, ihn zu fesseln. Anschließend brachten ihn die Beamten auf die Dienststelle der Polizei. Er musste die Nacht schließlich in einer Zelle verbringen, nachdem ein Arzt seinen Gesundheitszustand geprüft hatte.