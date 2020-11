Am späten Freitagnachmittag wurde ein 14-Jähriger Jugendlicher aus Hof nach übermäßigen Alkoholkonsum ins Sana-Klinikum in Hof eingeliefert. Im Klinikum wurde festgestellt, dass der Jugendliche über 2 Promille Alkohol im Blut hatte.

Die Polizei ermittelte, dass am Nachmittag in der Weißenburgstraße in Hof eine Geburtstagsfeier stattgefunden hat. Nachdem der 14-Jährige die Feier gegen 18 Uhr verlassen hatte, ging es ihm aufgrund des Alkoholkonsums sehr schlecht. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Teilnehmer der Party werden angezeigt

Bei anschließender Überprüfung in der Weißenburgstraße konnte der 30-Jährige Geburtstagsveranstalter noch angetroffen werden. Die Party war inzwischen beendet. Insgesamt nahmen acht Personen zwischen 14 und 20 Jahren an der Party teil. Sie werden nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.