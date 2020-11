Das ZDF begibt sich in einer neuen Serie auf die Spuren von Peggy aus Oberfranken, die vor fast 20 Jahren verschwand. Die sechs Folgen werden ab dem 8. Januar 2021 ausgestrahlt, wie die dpa mitteilt.

"'Höllental' ist die vielstimmige Erzählung von beteiligten Personen – Polizisten, Journalisten, Betroffenen –, die alle ihre eigene Sicht auf den Fall und ganz unterschiedliche Perspektiven haben", erklärte Autorin und Regisseurin Maria Wilke.

Fall Peggy im ZDF: Ihr Tod bleibt ein Rätsel

Der Fall Peggy gehört zu den bekanntesten ungeklärten Kriminalfällen Deutschlands. Am 7. Mai 2001 war das neunjährige Mädchen auf dem Heimweg von der Schule in Lichtenberg (Landkreis Hof) verschwunden. Erst Jahre später entdeckte ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem nahegelegenen Wald in der Nähe ihres Heimatorts. Wie sie genau zu Tode kam, bleibt wohl für immer ein Rätsel. Die Ermittlungen wurden im Oktober 2020 eingestellt.

Für die Doku-Reihe rekonstruierte Maria Wilke das ungeklärte Verbrechen vom Verschwinden des Mädchens, über die verzweifelte Suche bis zum ungeklärten Ende der Ermittlungen.

"Die Form der Serie mit ihrer fortlaufenden Erzählung eignet sich besonders dafür, diesen komplexen Kriminalfall zu erzählen, in dem sich die Geschichten ineinander verschränken, sich gegenseitig widersprechen und im Kreis drehen", erzählt Wilke.

