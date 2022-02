Anknüpfend an die aktuelle Empfehlung der STIKO bietee das Impfzentrum Hofer Land in Helmbrechts ab sofort Termine für eine zweite Auffrischimpfung für folgende Personengruppen an:

- Personen die 70 Jahre oder älter sind

- Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege

- Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

- Menschen mit Immundefizit ab einem Alter von fünf Jahren

Für diese Personengruppen empfehle die STIKO nach abgeschlossener COVID-19-Grundimmunisierung und erfolgter erster Auffrischimpfung eine zweite Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Modena). Die zweite Auffrischimpfung könne frühestens nach 3 Monaten erfolgen, wie das Landratsamt Hof erklärt.

Darüber hinaus werde die Impfung auch für Beschäftigte (>=16 Jahre) in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem Patienten- bzw. Bewohnerkontakt empfohlen. Für diese Personengruppe erfolge die Impfung frühestens nach sechs Monaten, in begründeten Ausnahmefällen könne eine Impfung ebenfalls nach drei Monaten erfolgen.

Für Bürgerinnen und Bürger, welche nach der ersten Auffrischimpfung/Booster eine COVID-19-Erkrankung durchgemacht haben, erfolge vorerst keine weitere Impfung.

Personen, die oben genannte Voraussetzungen erfüllen und eine zweite Auffrischimpfung wünschen, könnten telefonisch unter der Telefonnummer 09281/57-777 oder auch online unter www.impfzentren.bayern einen Impftermin im Impfzentrum Helmbrechts vereinbaren.

Den Aufklärungs- sowie den Anamnesebogen findet ihr online unter www.impfung-hoferland.de/downloads-mrna-impfstoff/

Vorschaubild: © VGC-Group/ Pixabay (Symbolfoto)