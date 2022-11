Helmbrechts vor 1 Stunde

Illegaler Waffenbesitz

"Benahm sich äußerst verdächtig": Polizei erwischt Kurierfahrer mit Revolver im Rucksack

In Helmbrechts gerät am Montag ein Kurierfahrer in eine Polizeikontrolle. Sein seltsames Verhalten führt zu einer Durchsuchung seiner Sachen. Die Polizei findet schließlich eine Waffe in seinem Rucksack.