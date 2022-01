Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Bundeswehr den Landkreis sowie die Stadt Hof immer wieder an unterschiedlichen Stellen unterstützt. Landrat Dr. Oliver Bär hat sich jetzt gemeinsam mit der Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla stellvertretend bei vier Soldaten (Oberstabsgefreiter Steven Narr, Hauptfeldwebel Maurice Wahlers Hauptfeldwebel Dominik Möbius und Stabsunteroffizier Clemens Tenner) unter der Leitung von Oberstleutnant Thomas Brecht für ihren Einsatz im Impfzentrum in Helmbrechts bedankt, teilt das Landratsamt Hof mit.

„Die Bundeswehr ist von Beginn an ein zuverlässiger und wichtiger Partner in der Pandemiebekämpfung. Sei es im Gesundheitsamt, in den Kliniken, unseren Alten- und Pflegeheimen, den Teststellen oder auch in den Impfzentren. Wann immer es notwendig ist, waren und sind Sie da. Das macht unser Land sicherer und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.“

Oberbürgermeisterin Eva Döhla ergänzt: „Unser Dank gilt den Organisatoren in Gesamtheit, aber auch Ihnen persönlich. Im Zuge Ihres Einsatzes für das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Hof haben wir wertvolle Unterstützung von Ihnen erfahren.“

Seit November vergangenen Jahres bis zum Ende des Bundeswehreinsatzes waren im Impfzentrum in Helmbrechts insgesamt 12 Soldaten im Einsatz, um das Team rund um das BRK bei administrativen Tätigkeiten sowie unter anderem auch bei Außeneinsätzen zu unterstützen. Seitdem wurden alleine durch das Impfzentrum Helmbrechts rund 30.000 Impfungen durchgeführt.

Das Impfzentrum Hofer Land in Helmbrechts hat auch weiterhin von Montag bis Freitag von 10:15 bis 14:15 Uhr sowie von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen werden aktuell ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten. Um Wartezeiten zu vermeiden, können aber dennoch Termine vereinbart werden:

Telefonnummer 09281/57 777 (Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr) oder

Online-Portal: www.impfzentren.bayern

Darüber hinaus finden auch weiterhin zahlreiche Impfaktionen ohne Termin in Stadt und Landkreis Hof (u.a. In Hof, Tauperlitz, Naila und Leupoldsgrün) sowie Kinderimpfungen mit vorheriger Anmeldung statt. Alle Termine in der Übersicht finden Sie online.