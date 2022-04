Wie jeden Sonntag habe das Museum geöffnet, doch erst seit kurzem könnten die Besucher in der Sonderausstellung "Textile Entwicklung in Helmbrechts: Gestern. Heute. Morgen." noch intensiver in die Helmbrechtser Textilgeschichte eintauchen, so das Textilmuseum Helmbrechts.

Vom GESTERN (welches bis ins Mittelalter zurückreiche) übers HEUTE (mit verschiedenen produzierenden Firmen wie aktuell der Firma Georg Chr. Wirth) bis hin zum MORGEN (wo neue und experimentelle Textilien vorgestellt würden) gewinne man einen tiefen Einblick in die Historie des Helmbrechtser Webereihandwerks.

An diesem Sonntag könne man zusätzlich von 12.30 bis 14.00 Uhr in der museumseigenen Hausweberei einem versierten Weber über die Schultern blicken, wie er die alten Textilmaschinen wieder zum Leben erwecke und damit Schals und Decken herstelle.

Ab 12 Uhr habe außerdem wieder das Museumscafé geöffnet, wo alle zwei Wochen von 14 bis 16 Uhr ein Künstler oder eine Band auftrete. Diesen Sonntag sei DA HELLI zu Gast.

DA HELLI komme aus der Steiermark und stehe seit über 23 Jahren auf der Bühne. "Er begeistert, reißt seine Zuhörer mit, füllt die Bühne mit Präsenz und Persönlichkeit und bleibt dabei doch bescheiden, charmant und ehrlich, mit einem großen Herz für die Musik und die Menschen", so die Stadt.

Sein Programm bestehe aus einer "Auswahl handverlesener und bekannter Songs von Ambros, Fendrich und STS". Er stelle aber auch eigene Songs vor, die im Frankenland produziert wurden, nämlich von Heiner Wolf im Studio von "h&m music" in Berg.

Der Eintritt ist den ganzen Sonntag über frei.