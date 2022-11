Wie die Stadt Helmbrechts berichtet, gehen die Baumaßnahmen am neuen gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehren Wüstenselbitz und Burkersreuth gut voran. Im Beisein vieler Gäste erfolgte die Grundsteinlegung durch Bürgermeister Stefan Pöhlmann. Wie die Stadt Helmbrechts berichtet, wurde zeitgleich noch das Richtfest des neuen Gebäudes gefeiert.

Das entstehende Gebäude soll drei Stellplätze für Fahrzeuge sowie einen Sozialbereich mit Jugend- und Schulungsräumen haben. Es sind Baukosten in Höhe von etwa 1,8 Millionen Euro veranschlagt.

Die Planungen erfolgten durch das Ingenieurbüro Albrecht aus Helmbrechts, ausgeführt wurden die Arbeiten von der Baumann-Bauunternehmen GmbH aus Plauen.

„Das neue Gebäude löst viele Probleme und ist immens wichtig für die künftige Entwicklung dieser beiden leistungsstarken Wehren“, so Bürgermeister Stefan Pöhlmann. Er dankte besonders den beteiligten Firmen und seinen Mitarbeitern des Bauamtes unter der Leitung von Manuel Thieroff für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit.

In Wüstenselbitz und Burkersreuth passiere derzeit sehr viel, so Pöhlmann weiter. Neben dem Feuerwehrhaus, als neuem Zentrum der beiden Orte, entstehen in Wüstenselbitz zwei Mehrfamilienhäuser und schaffen dort dringend benötigten Wohnraum. Außerdem werden ein neues Bankgebäude und ein Ärztehaus gebaut.

Bürgermeister Pöhlmann wünschte der Baustelle weiterhin einen guten und unfallfreien Verlauf und brachte im Mauerwerk eine Zeitkapsel mit einer aktuellen Zeitung, Münzen und den Chroniken der beiden Wehren ein.