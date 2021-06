Helmbrechts vor 1 Stunde

Körperverletzung

Betrunkener Jugendlicher wirft Dolch auf Polizisten - zwei Beamte verletzt

Ein 18-Jähriger wurde am Jugendzentrum in Helmbrechts mit einem Messer gesichtet. Als die Polizei eingreifen will, wirft der Jugendliche plötzlich seine Waffe in Richtung der Beamten.