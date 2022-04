"Ich hatte großes Glück", sagt Dietmar Klotz aus Döhlau, als seinen Ersthelfern am Donnerstag (07. April 2022) von Hofs Landrat Dr. Oliver Bär, gedankt wird. Im April letzten Jahres erlitt Dietmar Klotz auf dem Parkplatz des Impfzentrums in Hof einen Herzinfarkt. Während andere Passanten vorbeigingen oder gar neugierig Fotos machten, blieben Milena Korczyk und Florian Oertel aus Münchberg umgehend stehen, um Erste Hilfe zu leisten, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung am Montag (11. April 2022) berichtet.

Die beiden hatten an dem Tag ihre Impftermine und wollten gerade zum Eingang des Impfzentrums laufen, als sie die Notlage von Dietmar Klotz bemerkten. Sie befreiten ihn aus seinem Auto und holten Hilfe im Impfzentrum. In Folge eilten Samuel Fischer und Bernd Hedler von dort hinzu und das Helferteam reanimierte Dietmar Klotz mithilfe eines Defibrillators.

"Hätte nicht überlebt": Ersthelfer retten Dietmar Klotz das Leben

Schließlich wurde er von Ärzten des Impfzentrums sowie vom hinzugerufenen Notarzt versorgt und ins Klinikum gebracht. "Laut meiner Ärzte hätte ich ohne diese schnelle Hilfe nicht überlebt. Diese Ersthelfer waren meine Schutzengel", sagt Klotz.

In seiner Ansprache dankte Landrat Dr. Bär den Helfern auch im Namen des Landkreises Hof herzlich. "Es ist gut, wenn wir uns als Gemeinschaft fühlen und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können", so der Landrat. Hinzuschauen und sich zu engagieren, wenn Engagement nötig ist, sei leider nicht selbstverständlich. "Doch in unserer Region engagieren sich viele Menschen und schauen hin, zum Beispiel auch im Ehrenamt. Das macht das Hofer Land stark, bunt und vielfältig."