Großbrand in Oberfranken - Firmengebäude brennt, Großeinsatz: Am Montag (09.08.2021) hat sich in einem Stadtteil von Hof an der Saale ein Großfeuer entwickelt. Das bestätigt die örtliche Polizeidienstelle gegenüber inFranken.de. Zuerst hatte das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Erstmeldung über den Einsatz informiert.

Mit einem Großaufgebot kämpfen die Einsatzkräfte aktuell im Landkreis Hof gegen ein Feuer in einem Firmengebäude. Laut Polizei Hof wurde gegen 11.20 Uhr die Einsatzzentrale informiert. Das Feuer soll in einem Industriegebäude im Hofer Ortsteil Jägersruh ausgebrochen sein. Dabei soll es sich um eine Recycling-Firma für Papier und Werstoffe in der Ostendstraße handeln.

Jägersruh: Großeinsatz der Feuerwehr - Firmengebäude steht in Brand

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs sollen sich Menschen im Gebäude befunden haben, heißt es auf Nachfrage von inFranken.de. Diese konnten sich aber ins Freie retten. Verletzte gibt es aktuell (Stand 11.50 Uhr) keine. Wie Bilder der Bildagentur News 5 zeigen, steht eine schwarze, dicke Rauchwolke über dem Stadtteil. Das brennende Firmengebäude befindet sich an einem Wohngebiet.

Die Rauchentwicklung sei enorm, heißt es vonseiten der Polizei. Anwohner sollen deswegen ihre Fenster und Türen schließen, da je nach Windrichtung der Rauch zu Gestank und gesundheitlichen Schäden führen kann. Auch mit Verkehrsbehinderungen vor Ort muss gerechnet werden, Die Kriminalpolizei wird nach den Löscharbeiten die Ermittlungen übernehmen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.