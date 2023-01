Eine junge Frau aus Nürnberg wusste sich bei einer Geburtstagsfeier im oberfränkischen Hof nicht zu benehmen, sodass die Polizei anrücken musste. Schließlich griff die 17-Jährige auch die Polizeibeamten an.

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, rastete die 17-Jährige auf der Geburtstagsfeier in einer Privatwohnung im Hofer Stadtgebiet völlig aus. Zunächst provozierte sie einen Streit mit dem Wohnungsinhaber und einem weiteren Gast heraus. In dessen Verlauf schlug die Jugendliche mit großer Wucht ein Loch in eine hölzerne Tür.

Bei Feier in Hof: 17-Jährige legt sich mit Gastgeber und Polizei an - über 1,6 Promille im Blut

Da die junge Frau die Wohnung immer noch nicht verlassen wollte, verständigte der Wohnungsinhaber schließlich die Polizei. Als die Beamten den Streit vor Ort klären wollten, legte sich die 17-Jährige nun mit den Einsatzkräften an.

Ursächlich hierfür dürfte laut Angaben der Hofer Polizei wohl auch die "beachtliche Menge Alkohol" gewesen sein, die die 17-Jährige konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Als die Beamten die Jugendliche in Gewahrsam nehmen wollten, um sie an ihre Eltern zu übergeben, setzte sich die Jugendliche massiv zur Wehr. Sie trat mit ihren Füßen mehrmals in Richtung der Polizeibeamten. Diese mussten die 17-Jährige deshalb fesseln und zum Streifenwagen tragen. Dort verlor sie dann komplett die Beherrschung, spuckte nach den Polizisten, bedrohte und beleidigte sie.

Aufgrund der Angriffe gegen die Polizeibeamten ordnete das Gericht eine Blutentnahme bei der jungen Nürnbergerin an. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Vorschaubild: © Todorov/Adobe stock (Symbolbild)