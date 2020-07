Die Verkehrspolizei hat am Freitagabend (24. Juli 2020) das Auto dreier Männer auf der A9 bei Hof kontrolliert. Die 23- bis 29-Jährigen gaben an, dass sie auf dem Weg in den Schwarzwald seien, um dort Urlaub zu machen.

Eine Inspektion des Wagens brachte einen Karton im Kofferraum zum Vorschein: Darin befanden sich fünf Hundewelpen. Die französischen Bulldoggen waren jeweils circa acht Wochen alt und allesamt Rüden.

Welpen im Tierheim: Polizei ermittelt gegen Tierschmuggler

Laut Angaben der Polizei sollten die Tiere in Deutschland verkauft werden. Die Welpen wurden ins Tierheim nach Hof gebracht. Die Behörden ermitteln nun gegen die Männer wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Im Nürnberger Tierheim befindet sich aktuell ebenfalls ein Hund der Hilfe benötigt: "Basil" muss dringend am Herzen operiert werden. "Basil" muss dringend am Herzen operiert werden.